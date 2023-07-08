"&e" الإماراتية تدرس تقديم عروض لشراء حصة في شركة الاتصالات الإثيوبية

كشفت مصادر أن مجموعة "الإمارات للاتصالات &e" ومجموعة أورنج الفرنسية تدرسان تقديم عروض لشراء 45% من شركة الاتصالات الحكومية في إثيوبيا.

وأضافت أن "اتصالات" و"أورنج" تجريان محادثات بشكل منفصل مع مستشارين لتقييم تقديم عروض لحصة في شركة إثيو (Ethio).

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وأشارت إلى أن المداولات لا تزال في مراحل مبكرة، وأن الحكومة الإثيوبية لم تعلن جدولاً زمنياً للبيع، وفق ما نقلته وكالة "بلومبرغ".

وأضافت المصادر أن مجموعة اتصالات مهتمة أيضاً بالتقدم لرخصة المشغل الثالث للهاتف المحمول في البلاد حال طرحها، ويتعيّن على الشركات إبداء اهتمامها بحلول 15 سبتمبر.

وأعلنت مجموعة الإمارات للاتصالات "&e"، الأسبوع الماضي، أنها في مرحلة مبكرة من النقاشات مع مجموعة "PPF" لتكوين شراكة محتملة، بهدف استكشاف فرص للتعاون الاستراتيجي في وسط وجنوب شرق أوروبا (باستثناء جمهورية التشيك)، والتي تعود بالفائدة لكلتا المجموعتين.