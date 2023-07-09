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ضمانات
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ساما

"ساما" يرخص لشركة مملوكة للصندوق العقاري بمزاولة نشاط التأمين

الخطوة في رفع جودة الخدمات المقدمة

دبي - العربية.نت
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أعلن البنك المركزي السعودي "ساما"، اليوم الأحد، عن الترخيص للشركة السعودية لخدمات الضمان الإسكاني "ضمانات"، المملوكة لصندوق التنمية العقاري، مختصة بمزاولة نشاط التأمين في فرعي "التأمين العام" و"تأمين الحماية والادخار".

وتأتي هذه المبادرة إعمالًا لأهداف نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ونظام البنك المركزي السعودي، بما يتوافق مع دور البنك المركزي الرقابي والإشرافي في تعزيز الاستقرار المالي، وتنظيم أعمال التأمين في المملكة وحوكمتها، إضافة إلى دعم فرص النمو والتطور الاقتصادي الذي تشهده البلاد نحو تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

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ويعد الترخيص للشركة امتدادا لجهود القيادة الحكيمة في تذليل التحديات المتعلقة بتملك المساكن، وتعزيزًا لفرص تملك المواطنين للمسكن الملائم، وتشجيع الجهات التمويلية على تقديم القروض العقارية المدعومة.

وستساهم هذه الخطوة في رفع جودة الخدمات المقدمة، مما يعزز استقرار قطاع التأمين ونموه، وتنويع شرائح المستثمرين والشركات التي تحقق قيمة مضافة، وكذلك تقديم نماذج عمل فريدة في القطاع، بشكل يعزز كفاءة عمل هذه الشركات، من خلال التزامها بالمتطلبات الرقابية والإشرافية.

ويسعى البنك المركزي السعودي باستمرار لدعم القطاع المالي، ورفع مستوى فاعلية التعاملات المالية ومرونتها، إضافةً إلى تمكين الابتكار في الخدمات المالية المقدمة وتشجيعه، بهدف تعزيز مستوى الشمول المالي في المملكة، وتمكين وصول الخدمات المالية إلى جميع شرائح المجتمع.

وشدد البنك المركزي السعودي في الوقت نفسه، على أهمية التعامل مع المؤسسات المالية المرخصة أو المصرح لها من قِبل البنك المركزي، ويمكن التحقق من ذلك عبر زيارة موقع البنك المركزي السعودي الإلكتروني.

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