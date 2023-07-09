أكبر البنوك العالمية من حيث القيمة السوقية.. بنك عربي يخترق القائمة

تبلغ القيمة السوقية لأكبر 500 بنك عالمي أكثر من 7 تريليونات دولار، ويتربع على عرش قائمة البنوك المدرجة في البورصات "جي بي مورغان"، الذي تبلغ قيمته السوقية 421 مليار دولار، وفقاً لموقع "companiesmarketcap"، الذي يرصد أكبر الشركات عالمياً في كل القطاعات.

وبحسب الدول، فإن "جي بي مورغان" وبصفته الأكبر عالمياً، فإن بالتبعية الأكبر في الولايات المتحدة، يليه البنك الصيني العملاق "آي سي بي سي" بقيمة سوقية تصل إلى 214 مليار دولار. أما في المملكة المتحدة، فيعتبر "إتش إس بي سي" البنك الأكبر، بقيمة سوقية تقدر بـ157 مليار دولار.

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ويأتي بنك "رويال بنك أوف كندا" في المرتبة الرابعة، بقيمة سوقية تقدر بـ132 مليار دولار، ليليه كل من بنك "إتش دي إف سي" الهندي و"بنك الكومنولث" الأسترالي بقيمة سوقية تقدر بـ129 مليار دولار و114 مليار دولار على التوالي.

كما يحل كل من "ميتسوبيشي يو إف جي المالية" الياباني والفرنسي "بي إن بي باريبا" في المراكز 7 و8 على التوالي. ويحل البنك السعودي، "بنك الراجحي"، البنك العربي الوحيد ضمن قائمة أكبر 10 بنوك عالمية حسب الدول، في المرتبة التاسعة بقيمة سوقية تصل إلى 77 مليار دولار، فيما يحتل "بنك آسيا المركزي" الإندونيسي الترتيب العاشر بقيمة سوقية تقدر بـ74 مليار دولار.

ويختلف الترتيب بعض الشيء في حال ترتيب البنوك حسب القيمة السوقية المطلقة بغض النظر عن الدولة، إذ ستتضمن القائمة عدد كبير من البنوك الأميركية والصينية، مثل "بنك أوف أميركا" (ثاني أكبر البنوك عالمياً بقيمة 227.5 مليار دولار)، والبنك الزراعي الصيني، وبنك "ويلز فارغو"، و"بنك التعمير الصيني"، وبنك "مورغان ستانلي".

لا شك أن البنوك العملاقة لها تأثير عميق ومتعدد الجوانب على الاقتصادات الوطنية والعالمية. فهي تلعب دوراً هاماً في توجيه التمويل والرأسمال إلى القطاعات الأكثر إنتاجية والتي تمتلك الأفضلية التنافسية، وبالتالي تعزز النمو الاقتصادي والتوظيف.