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هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية السعودية
هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية السعودية
اقتصاد السعودية

تحالف بين "stc" و"زين" و"موبايلي" لتقديم الحلول المبتكرة للجهات الحكومية

ضمن البيئة التنظيمية التجريبية SandBox

دبي - العربية.نت
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أعلنت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية في السعودية، اليوم الأحد، عن تسجيل التحالف الذي أنشأته شركات "stc" و"زين" و"موبايلي"، ضمن البيئة التنظيمية التجريبية للحلول المبتكرة من مقدمي خدمات الاتصالات SandBox، لتكون مبادرة نوعية فارقة في المنطقة فيما يتعلق بإتاحة تقديم منتجات باستخدام البيانات الضخمة لدعم الجهات الحكومية في صناعة القرار ورفع جودة الخدمات وتنوعها.

وبينت الهيئة أن التحالف الذي أنشأته شركات "stc" و"زين" و"موبايلي" لتقديم منتجات وحلول ابتكارية للجهات الحكومية بالمملكة، يسعى لدعم الجهات في اتخاذ القرار، وتحقيق مستهدفات التحول الرقمي للجهات الحكومية، بالإضافة إلى تمكينها من تحسين كفاءة الأداء وزيادة الإنتاجية وتسهيل تقديم الخدمات بأساليب إبداعية مبتكرة، إلى جانب تعزيز التنمية الاقتصادية واستدامتها عن طريق خلق فرص استثمارية واقتصادية رائدة وفتح أسواق جديدة.

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يذكر أن البيئة التنظيمية التجريبية للحلول المبتكرة من مقدمي خدمات الاتصالات SandBox إحدى مبادرات هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية في تطوير قطاع الاتصالات بما يتواءم مع المتغيرات المتسارعة فيه، والوصول به نحو أعلى مستويات النضج التنظيمي، وتوفير بيئة جاذبة ومحفزة للتطوير والابتكار وتعزيز الاستثمار في الاقتصاد الرقمي.

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