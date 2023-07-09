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بورصة مسقط
بورصة مسقط
اقتصاد عمان

هيئة السوق العمانية توقف اندماج "عُمان للاستثمارات" مع "ظفار القابضة"

بعد طلب اعتراض تقدم به عدد من المساهمين

دبي - العربية.نت
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قررت الهيئة العامة لسوق المال بسلطنة عمان، اليوم الأحد، وقف اندماج شركة عُمان للاستثمارات والتمويل مع ظفار الدولية للتنمية والاستثمار القابضة.

وقالت الهيئة في بيان إن القرار جاء بناء على طلب اعتراض تقدم به عدد من المساهمين الذين يملكون نسبة تجاوزت 5% من أسهم الشركة، وذلك بعد تحقق النسبة القانونية المطلوبة.

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وأوضحت الهيئة أن قانون الشركات التجارية ينص على أن "للجهة المختصة - بناء على طلب المساهمين الذين يملكون نسبة لا تقل عن 5% من أسهم الشركة - إصدار قرار بوقف قرارات الجمعية العامة للشركة الصادرة إضرارا بهم، أو الصادرة لصالح فئة معينة من المساهمين، أو لجلب نفع خاص لأعضاء مجلس الإدارة أو غيرهم، متى ثبت لها جدية أسباب الطلب"، نقلاً عن وكالة أنباء العالم العربي.

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