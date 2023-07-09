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المركزالكندي الطبي
المركزالكندي الطبي
سوق السعودية

"المركز الكندي الطبي" تطلب الانتقال من "نمو" إلى السوق الرئيسية

الموافقة مشروطة باستيفاء جميع المتطلبات التي نصت عليها قواعد الإدراج

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة مجمع المركز الكندي الطبي العام عن قرار مجلس إدارتها بالموافقة على انتقال الشركة من السوق الموازية (نمو) إلى السوق الرئيسية.

وقالت في بيان لها على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن الانتقال إلى السوق الرئيسية خاضع لموافقة السوق المالية السعودية ومشروط باستيفاء جميع المتطلبات التي نصت عليها قواعد الإدراج، وسيتم الإعلان لاحقاً عن أي تطورات تخص هذا الموضوع.

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وكانت هيئة السوق المالية السعودية، قد وافقت على طلب شركة مجمع المركز الكندي الطبي العام لتسجيل أسهمها لغرض الإدراج المباشر في السوق الموازية، وبدأ التداول على أسهمها في أغسطس الماضي.

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وتأسست الشركة في 2007، وتم تحويلها في عام 2020 إلى شركة مساهمة مقفلة، وجرى زيادة رأسمالها من مليوني ريال إلى 77 مليون ريال.

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