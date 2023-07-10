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شعار شركة الأعمال التطويرية الغذائية
شعار شركة الأعمال التطويرية الغذائية
سوق السعودية

استقالة رئيس مجلس إدارة "الأعمال التطويرية الغذائية"

الاستقالة جاءت لظروف خاصة

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة الأعمال التطويرية الغذائية، عن قرار مجلس إدارتها بالموافقة على استقالة رئيس المجلس عشري بن سعد العشري – غير تنفيذي من رئاسة المجلس وعضويته لظروفه الخاصة.

وأفاد الشركة في بيان لها على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، أن المجلس وافق أيضا على تعيين أنس بن صالح بن إبراهيم العمود رئيساً لمجلس الإدارة (مستقل).

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وتفاقمت صافي الخسائر بعد الزكاة والضريبة لشركة "الأعمال التطويرية الغذائية" خلال الفترة المنتهية في 31 من مارس/آذار من 2023 بنسبة 19.61% على أساس سنوي من 2.26 مليون ريال إلى 2.7 مليون ريال.

ارتفاع خسائر "الأعمال التطويرية الغذائية" 20% في الربع الأول أسواق المال سوق السعودية ارتفاع خسائر "الأعمال التطويرية الغذائية" 20% في الربع الأول

وقالت الشركة إن سبب الخسارة في الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق تعود إلى انخفاض المبيعات نظراً لاتسام أنشطة الشركة بالموسمية التي يزيد فيها الطلب في فترة الصيف وينخفض في الشتاء. بالإضافة إلى انخفاض في بند الإيرادات الأخرى وزيادة في تكاليف التمويل.

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