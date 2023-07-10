مجلس إدارة "مهارة" يوصي بتجزئة القيمة الاسمية إلى ريال واحد للسهم

أصدر مجلس إدارة شركة مهارة للموارد البشرية توصية بتاريخ اليوم 10 يوليو 2023م للجمعية العامة غير العادية للشركة بتجزئة القيمة الاسمية للسهم من 10ريالات للسهم إلى ريال واحد للسهم.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" إن عدد أسهم الشركة سيصبح 475 مليون سهم بدلاً من 47.5 مليون سهم مع إبقاء رأسمال الشركة دون تغيير، والتزام الشركة باستكمال ما يلزم من إجراءات ذات علاقة.

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وخلال يونيو الماضي، أقرت الجمعية العمومية غير العادية للشركة توصية مجلس الإدارة بزيادة رأسمال الشركة بنسبة 26.67% عن طريق منح أسهم مجانية.

يبلغ إجمالي قيمة الزيادة في رأس المال 100 مليون ريال، ليصبح رأس المال بعد الزيادة 475 مليون ريال.

وقالت "مهارة" في بيان يوم 11 يونيو الماضي على موقع "تداول السعودية" إنه سيتم منح سهم واحد لكل خمسة أسهم.

وتستهدف الشركة دعم مركزها المالي عبر زيادة رأس المال، فيما ستكون الزيادة عبر رسملة الأرباح المبقاة بمبلغ مقداره 100 مليون ريال.