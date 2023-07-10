اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
مهارة للموارد البشرية مناسبة
شعار مهارة للموارد البشرية
سوق السعودية

مجلس إدارة "مهارة" يوصي بتجزئة القيمة الاسمية إلى ريال واحد للسهم

بدلاً من 10 ريالات للسهم

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أصدر مجلس إدارة شركة مهارة للموارد البشرية توصية بتاريخ اليوم 10 يوليو 2023م للجمعية العامة غير العادية للشركة بتجزئة القيمة الاسمية للسهم من 10ريالات للسهم إلى ريال واحد للسهم.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" إن عدد أسهم الشركة سيصبح 475 مليون سهم بدلاً من 47.5 مليون سهم مع إبقاء رأسمال الشركة دون تغيير، والتزام الشركة باستكمال ما يلزم من إجراءات ذات علاقة.

مادة اعلانية

وخلال يونيو الماضي، أقرت الجمعية العمومية غير العادية للشركة توصية مجلس الإدارة بزيادة رأسمال الشركة بنسبة 26.67% عن طريق منح أسهم مجانية.

"إكستر" للعربية: ندرس خيارات طرح "تسهيل" وحسم القرار خلال 12 شهرا قصص اقتصادية خاص "إكستر" للعربية: ندرس خيارات طرح "تسهيل" وحسم القرار خلال 12 شهرا

يبلغ إجمالي قيمة الزيادة في رأس المال 100 مليون ريال، ليصبح رأس المال بعد الزيادة 475 مليون ريال.

وقالت "مهارة" في بيان يوم 11 يونيو الماضي على موقع "تداول السعودية" إنه سيتم منح سهم واحد لكل خمسة أسهم.

وتستهدف الشركة دعم مركزها المالي عبر زيادة رأس المال، فيما ستكون الزيادة عبر رسملة الأرباح المبقاة بمبلغ مقداره 100 مليون ريال.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
نقص حاد في الأيدي العاملة بألمانيا.. ما الحل؟ نقص حاد في الأيدي العاملة بألمانيا.. ما الحل؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط