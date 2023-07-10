"أرامكو" تعلن نتائجها المالية للنصف الأول في 7 أغسطس

قالت شركة أرامكو السعودية، إنها ستعلن عن توزيعات الأرباح والقوائم المالية للنصف الأول من عام 2023 في 7 أغسطس المقبل.

وكانت البيانات المالية لشركة أرامكو السعودية، قد أظهرت انخفاض صافي الأرباح بعد الزكاة والضريبة بنسبة 19.25% إلى 119.54 مليار ريال (31.8 مليار دولار) في الربع الأول من 2023، مقابل 148.03 مليار ريال (39.47 مليار دولار) في الربع المماثل من 2022.

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وعلى أساس ربعي، ارتفعت أرباح أرامكو بنسبة 3.75% في الربع الأول، قياسا على 115.22 مليار ريال في الربع الرابع من العام 2022.

وقالت الشركة إنها دفعت في الربع الأول توزيعات أرباح قدرها 73.2 مليار ريال (19.5 مليار دولار) بزيادة تمثّل 4% عن الربع السابق.

وحسب البيان، ستُدفع "أرامكو" في الربع الثاني من عام 2023 توزيعات أرباح قدرها 73.2 مليار ريال (19.5 مليار دولار) وذلك عن الربع الأول من عام 2023.