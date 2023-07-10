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حقل نفط تابع لشركة أرامكو السعودية (موقع الشركة)
حقل نفط تابع لشركة أرامكو السعودية
أرامكو

"أرامكو" تعلن نتائجها المالية للنصف الأول في 7 أغسطس

بلغت أرباحها 119.54 مليار ريال في الربع الأول

دبي - العربية.نت
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قالت شركة أرامكو السعودية، إنها ستعلن عن توزيعات الأرباح والقوائم المالية للنصف الأول من عام 2023 في 7 أغسطس المقبل.

وكانت البيانات المالية لشركة أرامكو السعودية، قد أظهرت انخفاض صافي الأرباح بعد الزكاة والضريبة بنسبة 19.25% إلى 119.54 مليار ريال (31.8 مليار دولار) في الربع الأول من 2023، مقابل 148.03 مليار ريال (39.47 مليار دولار) في الربع المماثل من 2022.

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وعلى أساس ربعي، ارتفعت أرباح أرامكو بنسبة 3.75% في الربع الأول، قياسا على 115.22 مليار ريال في الربع الرابع من العام 2022.

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وقالت الشركة إنها دفعت في الربع الأول توزيعات أرباح قدرها 73.2 مليار ريال (19.5 مليار دولار) بزيادة تمثّل 4% عن الربع السابق.

وحسب البيان، ستُدفع "أرامكو" في الربع الثاني من عام 2023 توزيعات أرباح قدرها 73.2 مليار ريال (19.5 مليار دولار) وذلك عن الربع الأول من عام 2023.

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