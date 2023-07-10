"أنابيب الشرق" توقع اتفاقية تسهيلات بنكية بـ1.1 مليار ريال مع "السعودي الفرنسي"

أعلنت شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة، عن توقيع اتفاقية تسهيلات بنكية (متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية) مع البنك السعودي الفرنسي بقيمة 1.1 مليار ريال.

وقالت الشركة في بيان لها على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن مدة التمويل 459 يوماً، موضحة أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل هي سند لأمر البنك بقيمة 1.15 مليار ريال.

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وأضافت أن الهدف من التمويل هو تمويل رأس المال العامل لبعض مشاريع الشركة، مشيرة إلى أنه لا يوجد أطراف ذات علاقة في الاتفاقية.