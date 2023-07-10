"إس تي سي" تستكمل بيع قطعة أرض باستلام 1.38 مليار ريال

أعلنت شركة الاتصالات السعودية "إس تي سي" عن استكمال إجراءات بيع الأرض المملوكة لها والواقعة في مدينة الخبر واستلام قيمة الأرض المبيعة والبالغة 1.378 مليار ريال.

وتوقعت "إس تي سي"، في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، أن الأثر المالي سيظهر في القوائم المالية الموحدة في الربع الثالث من عام 2023.

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كانت "الاتصالات السعودية" قد أعلنت في مايو الماضي، عن سداد المشتري مبلغ وقدره 367.7 مليون ريال بموجب شيك مصدق والذي يمثل جزءاً من قيمة الأرض المبيعة.

وتبلغ القيمة الدفترية للأرض 82 مليون ريال، وذلك حسب ما تم الإعلان عنه مسبقاً.