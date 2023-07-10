"اللجين" تبيع كامل حصتها في "زين للصناعات" بـ 15.2 مليون ريال

وقعت شركة اللجين اتفاقية لبيع كامل حصتها البالغة 98.75% في رأسمال شركة زين للصناعات بقيمة 15.2 مليون ريال إلى شركة "فلج القابضة".

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" إنها وقعت اليوم الاثنين، اتفاقية الصفقة بينما يخضع إتمامها لعدد من الشروط المسبقة، أولها أن سعر الصفقة البالغ 15.2 مليون ريال مقابل الأصول الثابتة والشهرة للشركة.

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وسيتم تحديد صافي الأصول المتداولة (الأصول المتداولة ناقص الخصوم المتداولة) والتحقق منها ودفعها في غضون 120 يوماً بعد البيع، بناء على البيانات المالية للشركة التي سيتم إعدادها في غضون 90 يومًا.

أما الشرط الثالث فهو الحصول على الموافقات النظامية المطلوبة.

وشركة زين للصناعات (مساهمة سعودية مقفلة) تأسست في المملكة العربية السعودية، يقع مركزها الرئيسي ومصنعها في مدينة الجبيل الصناعية، برأس مال قدره 22.5 مليون ريال مقسم إلى 2.25 مليون سهم بقيمة اسمية 10 ريالات للسهم الواحد،وتمتلك اللجين 98.75% في أسهم شركة زين.

تتمثل الأهداف الرئيسية لشركة زين في صناعة منتجات مواد النظافة والعناية المنزلية مثل (منتجات النشا وملطفات الجو وبخاخات وسوائل التنظيف وملمع الأثاث والأسطح الصلبة والفولاذية) والمبيدات الحشرية وكافة منتجات مواد العناية بالصحة العامة.

وذكرت الشركة أن بيان القيمة الدفترية للشركة كما في 31مارس 2023 تبلغ نحو 19.24 مليون ريال.

ووفقا للبيانات المالية لشركة "زين للصناعات" للسنوات الثلاث الأخيرة بلغت إيراداتها عام 2020 مبلغ 14.38 مليون ريال

وعام 2021 مبلغ 23.9 مليون ريال،عام 2022 مبلغ 21.9 مليون ريال،.

وبلغ صافي خسائر شركة زين للصناعات عام 2020 مبلغ 4.18 مليون ريال، وعام 2021 مبلغ 2.38 مليون ريال وعام

عام 2022 مبلغ 7.02 مليون ريال.

وقالت "اللجين" إن طبيعة وحجم أعمال "زين للصناعات" في قطاع المنظفات و السلع الاستهلاكية لا تتناسب مع الأعمال الرئيسية لشركة اللجين في قطاع البتروكيماويات، وتوقعت أن ينعكس الأثر المالي لهذه الصفقة في النص الثاني من عام 2023 .

وأشارت إلى أنها سوف تستخدم المتحصلات من بيع الأصل في الأغراض العامة للشركة.

أعلنت شركة اللجين عن تعديل اتفاقية التسهيلات الائتمانية الموقعة بتاريخ 16 أغسطس 2021م والحصول على تسهيلات إعادة تمويل ائتمانية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بمبلغ 1.263 مليار ريال من مصرف الإنماء بأسعار وشروط تنافسية وذلك لتمويل أغراض الشركة الاستثمارية.

وقالت الشركة في بيان منفصل لـ"تداول السعودية" اليوم الاثنين إنها وقعت اتفاقية إعادة جدولة التمويل اليوم 10 يوليو 2023.

وذكرت أن قيمة التمويل الجديد تسهيلات بمبلغ 1.263 مليار ريال تقريبا، والجزء المتبقي المعاد جدولته مبلغ 863.561 مليون ريال.

وأوضحت أن مدة التمويل قبل الجدولة قبل الجدولة كانت 8 سنوات،وأصبحت بعد الجدولة 9 سنوات (تتضمن سنة واحدة سماح)، وشملت الضمانات المقدمة مقابل التمويل المعاد جدولته سندات لأمر ورهن أسهم .