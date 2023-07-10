"شوبا" العقارية تحدد سعر فائدة استرشادياً لصكوك مقومة بالدولار

أظهرت وثيقة بنكية اليوم الاثنين أن شركة "شوب" للتطوير العقاري التي تتخذ من دبي مقرا حددت سعر فائدة استرشادياً مبدئياً في نطاق بين 8.75 و8.875% لصكوك مقومة بالدولار لأجل خمس سنوات غير قابلة للاستدعاء قبل ثلاث سنوات.

ووفقاً للوثيقة الصادرة عن أحد البنوك القائمة على ترتيب طرح الصكوك، من المتوقع أن يتم تسعير الصكوك في وقت لاحق اليوم الاثنين.

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كانت "شوبا" كلفت بنوكاً الأسبوع المضي لترتيب طرح مزمع لصكوك مقومة بالدولار، وأعلنت أنها ستعقد اجتماعات مع مستثمرين بشأن الطرح.