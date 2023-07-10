1 أغسطس.. عمومية "أماك" تناقش زيادة رأس المال 36.36% عبر أسهم منحة

دعا مجلس إدارة شركة المصانع الكبرى للتعدين (أماك) المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأسمال الشركة والمقرر انعقادها يوم الثلاثاء 1أغسطس 2023.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الاثنين، المساهمون سيصوتون على توصية مجلس الإدارة بشأن زيادة رأسمال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية لمساهمي الشركة تمثل 36.36% من خلال رسملة مبلغ 240 مليون ريال من بند علاوة إصدار الأسهم.

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وسيرتفع رأس المال من 660 مليون ريال قبل الزيادة إلى 900 مليون ريال بعدها، عبر توزيع أسهم منحة بواقع سهم مجاني مقابل 2.75 سهم مملوك، ليزيد عدد الأسهم إلى 90 مليون سهم بعد زيادة رأس المال مدفوعة بالكامل بواقع 10 ريالات للسهم الواحد.

وتصوت الجمعية العامة على تعديل المادة السابعة (7) من نظام الشركة الأساسي، والخاصة برأسمال الشركة والأسهم بحيث تُعكس الزيادة في رأس المال، وتعديل المادة الثامنة (8) من نظام الشركة الأساسي، والخاصة بالاكتتاب في الأسهم بحيث تعكس الزيادة في رأس المال.

وتهدف الشركة من زيادة رأس المال إلى دعم المركز المالي للشركة بهدف تحقيق استراتيجيتها الهادفة إلى التوسع والنمو من خلال استغلال فرص الاستثمار في قطاع التعدين.

في حال الموافقة على البند، سيكون تاريخ أحقية أسهم المنحة لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

وفي حالة وجود كسور أسهم، سيتم تجميعها في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم، وتباع بسعر السوق، ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل حسب حصته، خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم.

وذكرت أن المساهمين الذين لهم حق حضور الجمعية هم المقيدون في سجل مساهمي المصدر لدى مركز إيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح، كما يحق للمساهمين مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية وتوجيه استفساراتهم.

ويكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل، وإذا لم يتوفر النصاب في الاجتماع الأول يعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول. وفي جميع الأحوال يكون الاجتماع الثاني صحيحا إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال على الأقل.