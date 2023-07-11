ارتفاع الأرباح الفصلية لـ"تعليم القابضة" بـ 67% إلى 80 مليون درهم

ارتفعت الأرباح الفصلية لشركة تعليم القابضة 67% ، إلى أكثر من 80 مليون درهم.

وقالت الشركة المدرجة في سوق دبي المالية في بيان إن السبب في ارتفاع أرباحها يعود إلى نمو إيراداتها الفصلية بنسبة 30% إلى 240 مليون درهم.

مادة اعلانية

وسجلت الشركة قفزة في دخل التمويل بأكثر من 22 مرة إلى 8.1 مليون درهم بنهاية مايو 2023، مقارنة مع 340 ألف درهم في الربع المقارن.