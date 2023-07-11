سوق دبي
ارتفاع الأرباح الفصلية لـ"تعليم القابضة" بـ 67% إلى 80 مليون درهم
ارتفاع دخل الشركة من التمويل بنحو 22 مرة
وضع القراءة
100% حجم الخط
ارتفعت الأرباح الفصلية لشركة تعليم القابضة 67% ، إلى أكثر من 80 مليون درهم.
وقالت الشركة المدرجة في سوق دبي المالية في بيان إن السبب في ارتفاع أرباحها يعود إلى نمو إيراداتها الفصلية بنسبة 30% إلى 240 مليون درهم.
مادة اعلانية
وسجلت الشركة قفزة في دخل التمويل بأكثر من 22 مرة إلى 8.1 مليون درهم بنهاية مايو 2023، مقارنة مع 340 ألف درهم في الربع المقارن.
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
"طاقة عربية": نتوسع في السعودية عبر تأسيس شركة جديدة بقطاع الغازالمجموعة تدرس مشروع للهيدروجين الأخضر بكلفة 4 مليارات دولار قصص اقتصادية
-
طفرة في الطلب الروسي على العقارات بهذه الدول32 % نموا في الإمارات الأسواق العقارية
-
"مايكروسوفت" تواصل إلغاء المزيد من الوظائفبالإضافة إلى تسريح الآلاف في يناير قصص اقتصادية
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية