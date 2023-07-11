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تعليم القابضة
تعليم القابضة
سوق دبي

ارتفاع الأرباح الفصلية لـ"تعليم القابضة" بـ 67% إلى 80 مليون درهم

ارتفاع دخل الشركة من التمويل بنحو 22 مرة

دبي - العربية.نت
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ارتفعت الأرباح الفصلية لشركة تعليم القابضة 67% ، إلى أكثر من 80 مليون درهم.

وقالت الشركة المدرجة في سوق دبي المالية في بيان إن السبب في ارتفاع أرباحها يعود إلى نمو إيراداتها الفصلية بنسبة 30% إلى 240 مليون درهم.

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وسجلت الشركة قفزة في دخل التمويل بأكثر من 22 مرة إلى 8.1 مليون درهم بنهاية مايو 2023، مقارنة مع 340 ألف درهم في الربع المقارن.

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