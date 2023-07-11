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جهاز قطر للاستثمار يضخ 200 مليون دولار في الهوكي وكرة السلة الأميركية

الجهاز لن يحصل على تمثيل في مجلس الإدارة مع حصة 5% في "Monumental Sports"

دبي - العربية.نت
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استحوذ جهاز قطر للاستثمار على حصة في مالك الفرق الاحترافية لكرة السلة والهوكي في واشنطن، وهو أول استثمار من قبل صندوق ثروة سيادية في قطاع الرياضة داخل الولايات المتحدة.

وسيستثمر الجهاز 200 مليون دولار لحصة 5% في شركة "Monumental Sports and Entertainment" ما يقيم الشركة بنحو 4 مليارات دولار.

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وتمتلك شركة "Monumental Sports and Entertainment" نادي "واشنطن ويزاردز" التابع للـ "NBA" وفريق كرة السلة "واشنطن ميستيكس" إضافة إلى "واشنطن كابيتالز" التابع لرابطة الهوكي الوطنية.

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يأتي الاستثمار من جهاز قطر للاستثمار الذي تقدر أصوله بنحو 450 مليار دولار بعد أقل من عام من تعديل الرابطة الوطنية لكرة السلة، الـ"NBA" للوائحها للسماح لصناديق الثروة السيادية بالاستثمار في الأندية.

وبموجب هذه الصفقة لن يحصل جهاز قطر للاستثمار على تمثيل في مجلس الإدارة بحسب مصادر لوكالة "بلومبرغ".

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