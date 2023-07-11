كل ما يجب أن تعرفه عن تحديث "آيفون" الجديد iOS 17

ينتظر مستخدمو أجهزة "آبل" بفارغ الصبر التحديث الجديد iOS 17، والذي أعلنت عنه شركة تصنيع الأجهزة الذكية في مؤتمرها السنوي لعام 2023.

أصدرت "آبل" في بداية هذا الأسبوع البرنامج التجريبي الثالث من تحديث iOS 17 لأغراض الاختبار.

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هذه بعض التغييرات التي قد تلاحظها بحال استخدمت التحديث.

الصور

في "الألبوم المحذوف مؤخرًا"، أجرت "آبل" تعديلات على الواجهة. بدلاً من أزرار الحذف والاسترداد المنفصلة، يوجد الآن رمز قائمة صغير ثلاثي النقاط في الجزء السفلي من الشاشة يمكن النقر عليه لإظهار خيارات الاسترداد والحذف.

مع عدم تحديد أي صور، تتضمن الخيارات حذف الكل واسترداد الكل، ولكن مع تحديد الصور، هناك خيار لاستعادة أو حذف صور معينة. عند التعامل مع "Live Photos"، إذا قمت بتحديد واحد أو أكثر من "الصور الحية" والنقر على أيقونة الإدارة، فهناك خيار حفظ كفيديو جديد.

إذا كنت تقوم بحذف أو استعادة صور شخص ما، فيمكنك اختيار خيار "تمييز هذا الشخص أقل".

السلامة العقلية - Mental Wellbeing

قامت "آبل" بإجراء تحسينات طفيفة على التصميم لقسم "Mental Wellbeing" في تطبيق "Health"، مما يمنحها مظهرًا ولونًا أكثر انسيابية. تم تغيير ألوان المشاعر المختلفة، والآن تتطابق الأزرار والخلفية مع اختيار الحالة المزاجية.

ويرمز اللون الأرجواني الفاتح مع اللون الأزرق بدرجة أكبر والأقل الأحمر إلى مشاعر "الإزعاج للغاية"، أما المشاعر المحايدة فيمكن الدال عليها عبر اللون الأزرق والأخضر، واللون الأخضر الفاتح مع الأصفر الأكثر هو اللطيف قليلاً، واللطيف أصبح لونه أصفر بدلاً من أخضر ، والبرتقالي اللطيف جدا.

هناك أيضًا خيار لتشغيل التذكيرات لتسجيل الحالات المزاجية على أساس مجدول. تشمل الأوقات منتصف اليوم وفي نهاية اليوم، مع توفر جدول زمني مخصص.

اعتمادات Apple Music Song

في تطبيق "آبل ميوسك"، يوجد الآن خيار لعرض أرصدة الأغاني من خلال النقر على أيقونة ثلاثية النقاط بجوار أغنية يتم تشغيلها أو البحث عنها أو في قائمة تشغيل. تُظهر الاعتمادات جميع الفنانين والملحنين وأولئك الذين شاركوا في الإنتاج والهندسة.

يحتوي هذا القسم أيضًا على خيار مشاهدة كلمات الأغاني الكاملة، التي تمت إزالتها من القائمة "المنسدلة القياسية -dropdown menu"، بالإضافة إلى أنها توفر معلومات حول جودة الصوت المتاحة مثل "Lossless" أو "Dolby Atmos".

البريد الصوتي المباشر وFaceTime

يمكنك قراءة نسخة نصية للبريد الصوتي في الوقت الفعلي عندما يترك شخص ما بريدًا صوتيًا. لن تظهر المكالمات التي تم تحديدها كرسائل "غير مرغوب فيها - spam" من قبل شركات الاتصالات كبريد صوتي مباشر وسيتم رفضها على الفور.

أما فيما يتعلق بـ "FaceTime"، عندما يتصل المستخدمون بشخص ما غير متوفر، يمكنهم مشاركة رسالة بالصوت أو الفيديو ويمكن الاستماع أو مشاهدتها لاحقًا.

كيفية تنزيل الإصدار التجريبي العام وتثبيته

بمجرد توفر الإصدار التجريبي العام الأول من iOS 17، يجب على المستخدمين تسجيل أجهزتهم في برنامج "Apple Beta Software Program". بعد تنزيل الملف الشخصي التجريبي العام، سيحصلون على تحديثات بمجرد توفرها.

سيحتاج المستخدمون إلى اتباع هذه الخطوات بعد التسجيل في البرنامج الجديد:

أفتح "الإعدادات - Settings"

إذهب إلى "عام - General"

انقر على "تحديث البرنامج - Software Update"

إذهب إلى "تحديثات بيتا - Beta Updates"

انقر على "iOS 17 Public Beta" عندما يصبح متاحًا

وينطبق الشيء نفسه على "iPadOS 17" و"macOS Sonoma". بالنسبة إلى "watchOS 10"، لا ينصح الخبراء بتنزيل الإصدار التجريبي العام حيث لا يمكنك الرجوع إلى إصدار ثابت لاحقًا. يتوفر "tvOS 17 beta" لجميع المستخدمين منذ 5 يونيو.

الإصدار التجريبي العام من "iOS 17" متوافق مع طرز "iPhone" التالية:

iPhone XR وXS وXS Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro و11 Pro Max

iPhone SE

iPhone 12 mini وiPhone 12

iPhone 12 Pro وiPhone 12 Pro Max

iPhone 13 mini وiPhone 13

iPhone 13 Pro وiPhone 13 Pro Max

iPhone SE

iPhone 14 وiPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro وiPhone 14 Pro M