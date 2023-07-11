"أبوظبي الإسلامي" يعتزم بيع صكوك بقيمة 750 مليون دولار

يعتزم مصرف أبوظبي الإسلامي الإماراتي بيع صكوك غير قابلة للاستدعاء لأجل 5 سنوات ونصف السنة بقيمة 750 مليون دولار والسعر الاسترشادي حوالي 7.875%.

وكانت وثيقة صادرة الأربعاء الماضي، ذكرت أن المصرف عين بنوكاً لترتيب طرح صكوك دائمة مقومة بالدولار.

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وسيكون "إتش.إس.بي.سي" و"ستاندرد تشارترد" منسقين عالميين مشتركين للطرح.

وقالت الوثيقة إن الأطراف سترتب اتصالات مع مستثمرين عالميين قبل إجراء عدة اتصالات فردية مع مستثمرين في أدوات الدخل الثابت.