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شركات

"الأهلي كابيتال" تستحوذ على حصة في شركة "SK ON" الكورية بـ100 مليون دولار

تصنف من أكبر الشركات العالمية في صناعة بطاريات السيارات الكهربائية

دبي - العربية.نت
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أعلن الأهلي كابيتال استحواذه على حصة في شركة "SK ON" الكورية الجنوبية، بحصة تصل إلى 100 مليون دولار.

وتعد الشركة الكورية من أكبر الشركات العالمية في صناعة بطاريات السيارات الكهربائية، حيث تبيع منتجاتها لشركات مثل فورد وهيونداي ومرسيدس من خلال مصانعها في آسيا وأوروبا وأميركا.

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وكانت الشركة الكورية لصناعة البطاريات، أعلنت سابقا أنها تنوي جمع 944 مليون دولار من المستثمرين استعدادا لطرح عام أولي.

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