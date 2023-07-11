"الاتحاد العقارية" توقع اتفاقية تسوية مع خليفة الحمادي وأفراد عائلته

أعلنت شركة "الاتحاد العقارية" عن توقيع اتفاقية تسوية مع خليفة الحمادي وأفراد عائلته.

وذكرت الشركة في بيان لسوق دبي المالي، أنه سيتم تنفيذ الاتفاقية بمجرد تعيين أمين الحفظ ووكيل الضمان.

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وكان عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة عامر خانصاحب، قد توقع في مقابلة سابقة مع "العربية" أن يتم التوقيع على اتفاق التسوية مع الإدارة السابقة للشركة بعد الموافقة عليه في اجتماع الجمعية، خلال الربع الثاني وهو ما سينعكس بالإيجاب على القوائم المالية للشركة.

وقال خانصاحب حينها إنه تم تعيين خبير في الجرائم المالية في الربع الرابع من 2022، وبناء على تقاريره تم تقديم 13 شكوى جزائية، وبعد أشهر من المفاوضات تم التوصل إلى مبلغ التسوية بالأصول الموجودة الحالية.

يشار إلى أن الاتحاد العقارية قد وافقت في أبريل/نيسان الماضي، على مسودة اتفاقية التسوية المقترحة مع خليفة الحمادي رئيس مجلس الإدارة السابق وأشخاص آخرين، ويجري بموجبها دفع مبلغ 620 مليون درهم من قبلهم للشركة.

وكانت الجمعية العمومية للشركة قررت في نهاية العام الماضي، انتخاب عامر خانصاحب وراشد الشريف وفراس الرمحي وعبير بن حيدر أعضاء في مجلس الإدارة بدلا من الأعضاء المعزولين.

كما وافق اجتماع الجمعية على رفع دعوى المسؤولية على أعضاء مجلس الإدارة المعزولين وتعيين مكتب محاماة لمباشرة الدعوى.

ووافقت الجمعية العمومية لشركة "الاتحاد العقارية"، في 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، على عزل رئيس مجلس الإدارة (السابق) خليفة الحمادي و3 أعضاء آخرين، وهم كل من فتحي بن قريرة وضاحي المنصوري وكلار جورج، فيما رفضت الجمعية العمومية عزل درويش الكتبي ومحمد الفردان وعبد الوهاب الحلبي.

وقالت الشركة إنها تلقت رسالة نيابة الأموال العامة الاتحادية إلى هيئة الأوراق المالية والسلع، جاء فيها أن النيابة باشرت التحقيق مع المتهم رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد العقارية، وأمرت بحبسه احتياطياً على ذمة التحقيق، وما زالت القضية قيد التحقيق حتى تاريخه.

وبحسب الرسالة فإن التحقيقات التي تجريها نيابة الأموال العامة الاتحادية في القضية، مبنية على رسالتين من هيئة الأوراق المالية، الأولى في 11 نوفمبر 2020، والثانية في 31 أكتوبر 2021.

وارتفع سهم "الاتحاد العقارية" خلال تعاملات اليوم الثلاثاء بنسبة 8.5% ليصل لأعلى مستوى منذ أبريل/نيسان من عام 2019.