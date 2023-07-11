"الخريف" توقع عقداً بـ 29 مليون ريال لتنفيذ مشاريع مياه"

وقعت شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة عقد برنامج مشاريع المياه بقرى وهجر محافظة حفر الباطن مع شركة المياه الوطنية.

وذكرت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، أن تاريخ إعلان ترسية العقد 26 يناير 202، وتم توقيعه بتاريخ اليوم 11 يوليو 2023 ومدته 36 شهرا.

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وتبلغ قيمة العقد نحو 29 مليون ريال غير شاملة ضريبة القيمة المضافة، وبمقتضاه ستقوم شركة الخریف لتقنیة المیاه والطاقة بتنفيذ أعمال برنامج تشغيل وصيانة مشاريع المياه بقرى وهجر محافظة حفر الباطن.

وذكرت أن الأثر المالي للمشروع سيظهر ابتداء من الربع الثاني من العام 2023.

وقالت الشركة إنها استلمت العقد بعد اكتمال التواقيع من جميع الأطراف المعنية اليوم الثلاثاء 11 يوليو 2023، وعلى ذلك تم الإفصاح.