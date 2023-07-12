المفوضية الأوروبية توافق على استحواذ "برودكوم" على "VM WARE"

أعطت المفوضية الأوروبية موافقتها لشركة صناعة الرقائق الإلكترونية "برودكوم" Broadcom للاستحواذ على شركة الحوسبة السحابية "VM WARE"، ما يمهد الطريق لأكبر استحواذ في العالم في قطاع صناعة أشباه الموصلات.

وتبلغ قيمة الصفقة 61 مليار دولار، وتنتظر الشركتان موافقة هيئة المنافسة والأسواق البريطانية، والذي من المتوقع أن يصدر قرار بشأنها خلال الشهر الحالي.

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يشار إلى أن قطاع التكنولوجيا شهد صفقتين ضخمتين هذه السنة، الأولى باستحواذ شركة مايكروسوفت على شركة ألعاب الفيديو Activision Blizzard، مقابل 69 مليار دولار، والأخرى من كونسورتيوم مدعوم من Vista Equity Partners للاستحواذ على شركة Citrix System لتصنيع البرمجيات مقابل 13 مليار دولار، بينما ينتظر العالم صفقة "تويتر" بنحو 44 مليار دولار.