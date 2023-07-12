تكنولوجيا
قراصنة صينيون اخترقوا وحدة تخزين لـ"مايكروسوفت" مرتبطة بحسابات أميركية
وحدة التخزين التي اخترقها الصينيون بها حسابات غير سرية ولكن تعمل مع الحكومة
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كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، أن قراصنة صينيين اخترقوا وحدة تخزين سحابي لـ"مايكروسوفت" مرتبطة بحسابات أميركية.
وذكرت الصحيفة أن وحدة التخزين التي اخترقها الصينيون بها حسابات غير سرية، ولكن تعمل مع الحكومة.
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وقال البيت الأبيض: "نبحث مع مايكروسوفت نقاط الضعف بعد اختراق الصينيين لخدماتها السحابية".
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