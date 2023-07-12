الموافقة لـ"الراجحي المالية" و"إم آي إس" على إطلاق صندوق استثمار بمليار ريال

تلقت شركة المعمر لأنظمة المعلومات (إم آي إس) إشعارا من شركة "الراجحي المالية" يفيد بتلقيها موافقة هيئة السوق المالية على طرح الصندوق الاستثماري الخاص (المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية) بقيمة مليار ريال كمرحلة أولى.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن الصندوق سيعمل بشكل أساسي في تمويل مشاريع البنية التحتية الرقمية والتقنية والتجهيزات الطبية في القطاع الحكومي وشبه الحكومي والخاص في المملكة العربية السعودية ويهدف إلى تحقيق دخل منتظم للمستثمرين من خلال التمويل والتأجير التشغيلي لمعدات البنية التحتية الرقمية والتقنية والتجهيزات الطبية، وأنها ستعلن عن أي تطورات جوهرية في حينه.

مادة اعلانية

وستكون شركة المعمر لأنظمة المعلومات (إم أي إس) هي المسوق والمورد والمنفذ والمشغل الحصري لمشاريع الصندوق، ويوفر الصندوق أساليب تمويل مختلفة تتناسب مع متطلبات العملاء مثل التأجير طويل الأجل، البناء والتشغيل والتحويل والدفع مقابل الاستخدام وبرامج الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، وغيرها من هياكل التمويل.

وكانت شركة المعمر لأنظمة المعلومات (إم آي إس) قد أعلنت على موقع تداول بتاريخ 30 أغسطس 2021م عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة الراجحي المالية ، تهدف لإطلاق صندوق استثماري خاص (متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ) بمبلغ مليار ريال كمرحلة أولى، بموجب لائحة صناديق الاستثمار ("IFR") لهيئة أسواق المال في المملكة العربية السعودية ("CMA").