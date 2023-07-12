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مجموعة زين الكويتية
مجموعة زين الكويتية
شركات

"زين الكويتية" تتسلم 158 مليون ريال حصتها من أرباح "الاتصالات المتنقلة السعودية"

أول توزيعات تحصل عليها منذ تأسيس "زين السعودية"

دبي - العربية.نت
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قالت مجموعة "زين الكويتية" إنها استلمت نحو 158.15 مليون ريال سعودي حصتها من توزيعات أرباح شركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين السعودية" عن العام الماضي 2022، بواقع 0.5 ريال لكل سهم.

ووفق بيان على بورصة الكويت، اليوم الأربعاء، أكدت "زين الكويتية" أن استلام التوزيعات يأتي للمرة الأولى منذ تأسيس "زين السعودية".

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وتوقعت الشركة أن يكون هناك أثر إيجابي لهذا الإعلان على المركز المالي لها، والمقرر ظهوره في البيانات المالية المجمعة للربع الثالث من العام الجاري 2023.

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