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فيبكو
فيبكو
سوق السعودية

"فيبكو" و"قمة السعودية " توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المشترك

لمدة 3 سنوات ميلادية

دبي - العربية.نت
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وقعت شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف "فيبكو" مذكرة غير ملزمة مع شركة قمة السعودية للتجارة ، بهدف تعزيز التعاون في مجالات تطوير المنتجات وضمان الجودة وحلول الاستدامة وتبادل الخبرات في مجالات التعاون المشترك بما يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركتين وبما يتماشى مع تحقيق رؤية المملكة 2030.

وقالت الشركتان في بيانين منفصلين لـ"تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن هذه المذكرة التي تم توقيعها بتاريخ 11 يوليو 2023، مدتها 3 سنوات ميلادية تبدأ اعتبارا من تاريخ التوقيع على المذكرة، ولا يترتب عليها أي التزامات مالية أو قانونية لأي طرف تجاه الآخر، وإن ما ينتج عنها من اتفاقيات يتم صياغته لاحقاً باتفاقيات وعقود تفصيلية.

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وتضمنت المذكرة تعزيز سبل التعاون والاستثمار المتبادل والمشترك في المشاريع البحثية خاصة أوجه الاستفادة من إعادة تدوير المنتجات البلاستيكية لدى الطرفين واستحداث منتجات جديدة لها خصائص نوعية تخدم أغراض مختلفة ويسهل إعادة تدويرها.

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بالإضافة إلى تبادل مصادر المعرفة والخبرات الفنية ومشاركة البرامج في مجال التخطيط والتميز المؤسسي وتحسين أداء الإدارات والتعاون في تسهيل برامج التدريب التعاوني لمنسوبي الشركتين، وذلك وفقا لما تقضي به الأنظمة واللوائح والإمكانيات المتاحة لدى الطرفين.

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