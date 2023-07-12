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"معادن" السعودية تعلن استيفاء شروط الاستحواذ على 9.9% من "إيفانهو"

لا يوجد تغيير في التكاليف

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة التعدين العربية السعودية "معادن" عن استيفاء الشروط واكتمال صفقة الاستحواذ على نسبة 9.9% من الأسهم العادية شركة إيفانهو إليكتريك إنكك (ايفانهو) وتأسيس شركة للاستكشاف في المملكة العربية السعودية.

وذكرت الشركة في بيان لـ" تداول السعودية" اليوم الأربعاء، أن شروط الصفقة تم استيفاؤها يوم الثلاثاء 11 يوليو 2023، لا يوجد تغير في التكاليف المرتبطة بالحدث.

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وفي 15 مايو الماضي وقعت شركة التعدين العربية السعودية (معادن)، اليوم الاثنين، مع شركة "إيفانهو إليكتريك إنكك" (إيفانهو) الاتفاقية المشروطة للاستحواذ على نسبة 9.9% من الأسهم العادية من شركة"إيفانهو" وتأسيس شركة للاستكشاف في المملكة العربية السعودية بعد استيفاء الشروط.

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وقالت شركة التعدين العربية السعودية (معادن) في بيان اليوم لـ"تداول السعودية" آنذاك إن التاريخ المتوقع لإتمام الاتفاقية في الربع الثالث من العام الجاري.

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