أرامكو
أرامكو تتعاون مع "Aker" لاستكشاف فرص الشراكة لالتقاط وتخزين الكربون
يهدف الطرفان إلى تقييم إمكانات تنمية سلاسل التوريد المحلية
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وقعت شركة أرامكو السعودية مذكرة تفاهم مدتها عامان مع شركة Aker Carbon Capture لاستكشاف فرص الشراكة لالتقاط الكربون واستخدامه وتخزينه في المملكة.
وتركز مذكرة التفاهم على الحد من انبعاثات الكربون وإزالته من خلال تقنيات احتجاز الكربون وتخزينه وإعادة استخدامه المعروفة بـCCUS.
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ويهدف الطرفان إلى تقييم إمكانات تنمية سلاسل التوريد المحلية وتقديم حلول الطاقة وخدمات ما بعد البيع.
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