ذكاء اصطناعي
إطلاق "بارد" منصة الذكاء الاصطناعي من "ألفابيت" في أوروبا والبرازيل
بعد إطلاقه في أميركا خلال فبراير الماضي كمنافس لـ "ChatGPT"
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أعلنت "ألفابيت" الشركة الأم لـ"غوغل" عن إطلاق روبوت محادثة الذكاء الاصطناعي الخاص بها "بارد" في أوروبا والبرازيل اليوم، بعد إطلاقه في أميركا فبراير الماضي كمنافس لـ "ChatGPT" التابع لـ "Microsoft".
وأضافت "غوغل" 40 لغة إلى "Bard" منها العربية والصينية والألمانية والهندية والإسبانية.
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جدير بالذكر أنه في وقت سابق من هذا الأسبوع، أطلق إيلون ماسك أيضاً شركة جديدة في مجال الذكاء الاصطناعي "xAI" تحت شعار الذكاء الاصطناعي الأكثر أماناً، وتضم الشركة فريقاً من المهندسين السابقين في Google و Microsoft و OpenAI.
ويشار إلى أن العديد من الشركات توجهت لاستثمار المليارات في الذكاء الاصطناعي لتوليد المزيد من الإعلانات والإيرادات السحابية.
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