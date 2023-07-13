غوغل تطلق تطبيق "Bard" للذكاء الاصطناعي في أوروبا والبرازيل

أعلنت غوغل اليوم الخميس إطلاق تطبيق "بارد" (Bard) للذكاء الاصطناعي المنافس لـ"شات جي بي تي" في أوروبا والبرازيل.

ويستخدم تطبيق غوغل الجديد الذكاء الاصطناعي للمحادثة، وذلك ضمن مرحلة تجريبية.

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ووصفت غوغل البرنامج الجديد، بأنه تجربة تسمح بالتعاون مع الذكاء الصناعي التوليدي، وهو تقنية تعتمد على البيانات السابقة لإنشاء المحتوى بدلا من مجرد التعرف عليه وتحديده.