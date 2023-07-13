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تعبيرية من غوغل (ISTOCK)
تعبيرية من غوغل (ISTOCK)
غوغل

غوغل تطلق تطبيق "Bard" للذكاء الاصطناعي في أوروبا والبرازيل

منافس لـ"شات جي بي تي" في أوروبا

دبي - العربية.نت
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أعلنت غوغل اليوم الخميس إطلاق تطبيق "بارد" (Bard) للذكاء الاصطناعي المنافس لـ"شات جي بي تي" في أوروبا والبرازيل.

ويستخدم تطبيق غوغل الجديد الذكاء الاصطناعي للمحادثة، وذلك ضمن مرحلة تجريبية.

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ووصفت غوغل البرنامج الجديد، بأنه تجربة تسمح بالتعاون مع الذكاء الصناعي التوليدي، وهو تقنية تعتمد على البيانات السابقة لإنشاء المحتوى بدلا من مجرد التعرف عليه وتحديده.

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