لجنة أميركية: سنستأنف منع صفقة شراء "مايكروسوفت" لـ"أكتيفيجن"

يبدو أن لجنة التجارة الفيدرالية لن تتخلى عن محاولتها لعرقلة صفقة شراء "مايكروسوفت" لشركة نشر الألعاب "Activision Blizzard" بقيمة 68.7 مليار دولار، حيث تقدمت الوكالة، يوم الأربعاء، لاستئناف قرار قاضٍ فيدرالي برفض طلب لإصدار أمر قضائي أولي كان من شأنه أن يمنع إتمام الصفقة.

يأتي القرار بعد يوم واحد من حكم القاضية جاكلين سكوت كورلي، في المحكمة الجزئية الأميركية للمنطقة الشمالية من كاليفورنيا، لصالح الشركتين.

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رفعت لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) دعوى قضائية لمنع الاستحواذ في ديسمبر/كانون الأول الماضي، ثم رفعت دعوى قضائية طارئة الشهر الماضي قبل الموعد النهائي للصفقة في 18 يوليو/تموز.

وتدعي لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) بأن الصفقة كانت غير تنافسية لأن "مايكروسوفت" قد تجعل بعض ألعابها حصرية لوحدات تحكم الألعاب الخاصة بها أو تقلل من تجربة ألعاب "Activision Blizzard" على الخدمات المنافسة في حالة إغلاق الصفقة. بينما قالت "مايكروسوفت" إنها ستجعل الألعاب متاحة على نطاق أوسع بدلاً من ذلك.

وقضت كورلي بأن لجنة التجارة الفيدرالية لم تظهر أنه من المحتمل أن تكون الغلبة في الطعن الإداري الذي تقدمت به بشأن الاندماج في إجراءاتها الداخلية.

ذكرت شبكة "CNBC" الأميركية، في وقت سابق يوم الأربعاء، أن لجنة التجارة الفيدرالية قد تقدم قرار القاضي إلى محكمة الاستئناف بالدائرة التاسعة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "Activision Blizzard" بوبي كوتيك، يو الأربعاء، لـ "CNBC": "سأندهش بحال قرروا هدر الأموال الضريبية على شيء مثل هذا"، في إشارة إلى استئناف لجنة التجارة الفيدرالية.

وقال رئيس شركة "مايكروسوفت" ونائب مجلس الإدارة براد سميث، في بيان: "يوضح حكم المحكمة الجزئية أن هذا الاستحواذ مفيد لكل من المنافسين والمستهلكين". "نشعر بخيبة أمل لأن لجنة التجارة الفيدرالية تواصل متابعة الأمر، خاصة أن القضية أصبحت ضعيفة بشكل واضح، وسنعارض الجهود المتعلقة بعرقلة القدرة على المضي قدمًا".

كما تحاول "مايكروسوفت" أيضًا الحصول على موافقة للصفقة في المملكة المتحدة. وقال سميث: "الشركة و "Activision Blizzard" اتفقتا مع السلطات الحكومية على أن وقف التقاضي سيكون بالأمر المفيد".

"الحقائق لم تتغير. نحن على ثقة من أن الولايات المتحدة ستبقى من بين 39 دولة يمكن أن يتم فيها الاندماج"، كتب متحدث باسم "Activision Blizzard" في رسالة بريد إلكتروني. "نتطلع إلى تعزيز قوة قضيتنا في المحكمة مرة أخرى".