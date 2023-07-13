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المعمر لأنظمة المعلومات مناسبة
شعار شركة المعمر لأنظمة المعلومات "إم آي إس"
سوق السعودية

هيئة "المساحة" ترسي مشروعا بـ 38.5 مليون ريال على "إم آي إس"

ستقوم بإنتاج وتحديث قواعد البيانات الجيومكانية الوطنية والغطاء الأرضي

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة المعمر لأنظمة المعلومات "إم آي إس" عن ترسية مشروع مع الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية بغرض إنتاج وتحديث قواعد البيانات الجيومكانية الوطنية والغطاء الأرضي.

وقالت "إم آي إس" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن قيمة المشروع تبلغ نحو 38.53 مليون ريال (ﺷﺎﻣﻼ ﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ).

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وأضافت أن المشروع يتضمن إنتاج وتحديث قواعد البيانات الجغرافية المكانية الوطنية وغطاء الأرضي من خلال صور الأقمار الصناعية عالية الدقة بهدف التخطيط لخدمة المشاريع الهندسية وتحديد الموقع المستهدف بالإضافة إلى تعزيز قدرات البحث والدراسات التفصيلية للهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية.

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