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سوق السعودية

وثيقة: "دار الأركان" السعودية تعتزم بيع صكوك دولارية

كلفت بنوكا بترتيب عملية البيع

دبي -  رويترز
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أظهرت وثيقة مصرفية اليوم الخميس أن شركة دار الأركان للتطوير العقاري السعودية كلفت بنوكا بترتيب عملية بيع مزمعة لصكوك مقومة بالدولار.

وستعقد الأطراف المكلفة بترتيب الإصدار وإدارة الدفاتر بشكل مشترك اتصالات واجتماعات مع المستثمرين في أدوات الدخل الثابت اعتبارا من اليوم الخميس.

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وأظهرت الوثيقة الصادرة عن أحد البنوك القائمة على ترتيب الإصدار أنه سيجري طرح صكوك ذات أولوية في السداد غير مضمونة ذات حجم قياسي تستحق في فبراير/شباط 2029، بحسب ظروف السوق.

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ويتولى ترتيب الإصدار وإدارة الدفاتر كل من بنك أبوظبي التجاري والخير كابيتال والريان للاستثمار وبنك دبي التجاري والإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك أبوظبي الأول وجيه.بي مورغان وبنك المشرق ومصرف الشارقة الإسلامي وستاندرد تشارترد وبنك وربة.

واستأنفت الجهات المصدرة في الإمارات بيع السندات هذا الأسبوع بعد فترة هدوء.

وجمع بنك أبوظبي التجاري ومصرف أبوظبي الإسلامي 1.25 مليار دولار مجتمعين من بيع صكوك إسلامية وسندات تقليدية يوم الثلاثاء.

جاء ذلك في أعقاب بيع شركة شوبا العقارية صكوكا بقيمة 300 مليون دولار يوم الاثنين، وهي أول عملية بيع سندات تعلن في الخليج منذ أن باع بنك دبي التجاري سندات خضراء بقيمة 500 مليون دولار قبل أكثر من شهر.

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