"أماك" السعودية تحصل على رخصة جديدة لاستخراج الذهب في نجران
تنتهي في مايو 2028
حصلت شركة المصانع الكبرى للتعدين (أماك) على رخصة كشف عن خام الذهب من وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية.
وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن الرخصة صدرت بتاريخ 12 يوليو الجاري وتنتهي في 19 مايو 2028، وتبلغ المساحة الإجمالية للرخصة 78.07 كيلومتر مربع في منطقة نجران.
وذكرت أن هذه الرخصة صدرت وفقاً لنظام الاستثمار التعديني الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/140 وتاريخ 1441/10/19هـ ولائحته التنفيذية.
وستقوم الشركة بعمل الدراسات والأعمال الاستكشافية اللازمة على المواقع خلال المدة النظامية للتأكد من توافر المواد الخام المطلوبة ، علماً أن هذه الرخصة ملاصقة لرخصة التعدين الحالية (جبل قيان) التي يتم استخراج خام الذهب منها والتي تبلغ مساحتها (10.02) كم2.
وأوضحت أن قيمة وتوقيت الأثر المالي لصدور هذه الرخصة سيتضح بعد الانتهاء من الدراسات والأعمال الاستكشافية خلال المدة النظاميّة، وستقوم الشركة بالإعلان عن أي تطورات جوهرية بخصوص هذه الرخصة في حينه.
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