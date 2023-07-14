أرباح جيه.بي مورغان الفصلية تقفز أكبر من المتوقع بعد صفقة فيرست ريبابليك

أعلن جيه.بي مورغان تشيس تحقيق قفزة أكبر من المتوقع في أرباح الربع الثاني إذ زادت مكاسبه من مدفوعات الفائدة من المقترضين واستفاد من صفقة شراء فيرست ريبابليك.

وسجل صافي الدخل من الفوائد، الذي عززته الصفقة ورفع البنك المركزي الأميركي لسعر الفائدة، 21.9 مليار دولار بزيادة بلغت 44%، أو 38% باستبعاد أثر صفقة فيرست ريبابليك.

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وتوقع البنك أن يسجل صافي الدخل من الفوائد نحو 87 مليار دولار للعام بأكمله بما يفوق توقعات وول ستريت بأن تبلغ 83.37 مليار دولار، بحسب بيانات رفينيتيف، وفق رويترز.

وقفزت أرباح البنك 67% إلى 14.47 مليار دولار، أو ما يعادل 4.75 دولار للسهم، في الربع المنتهي في 30 يونيو/حزيران. وباستبعاد التكاليف الاستثنائية، ربح سهم البنك 4.37 دولار للسهم وهو ما يتجاوز متوسط تقديرات المحللين البالغة 4 دولارات للسهم.