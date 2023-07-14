أرباح رابع أكبر بنك أميركي تقفز 57% في الربع الثاني من 2023

أعلن "ويلز فارجو" اليوم الجمعة نمو أرباحه 57% في الربع الثاني من العام ورفع توقعاته السنوية لصافي الدخل من الفائدة.

وزاد صافي الدخل من الفوائد 29% إلى 13.16 مليار دولار بفضل ارتفاع سعر الفائدة مع زيادة تكلفة الاقتراض لدى ويلز فارجو والبنوك الأخرى، بعدما رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة عدة مرات لكبح التضخم.

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وقال ويلز فارجو، رابع أكبر بنك أميركي، إنه يتوقع ارتفاع صافي الدخل من الفوائد 14% مقارنة بمستواه الذي بلغ 45 مليار دولار العام الماضي. وسبق أن توقع البنك نمو صافي الدخل من الفوائد 10%، وفق رويترز.

وأعلن "ويلز فارجو" أرباحا بواقع 1.25 دولار للسهم في الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو/حزيران وهو ما تجاوز متوسط تقديرات المحللين الذي بلغ 1.16 دولار للسهم وفقا لبيانات رفينيتيف.

وجنب البنك مخصصات لخسائر الائتمان قدرها 1.71 مليار دولار في الربع الثاني مقارنة مع 580 مليونا قبل عام.