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تسلا (رويترز)
تسلا (رويترز)
تسلا

رئيس وزراء ماليزيا يناقش مع إيلون ماسك استثمارات "تسلا" و"ستارلينك"

أكد أن عمليات "تسلا" في ماليزيا ستبدأ هذا العام

كوالالمبور - رويترز
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قال رئيس الوزراء الماليزي أنور محمد، اليوم الجمعة، إنه أجرى اتصالا هاتفيا بالملياردير إيلون ماسك لبحث استثمارات شركة تسلا للسيارات الكهربائية في بلاده، وكذلك خدمات سبيس إكس للاتصالات عبر الأقمار الصناعية.

وأضاف أنور في بيان "أرحب باهتمام الشركة وقرارها الاستثمار في ماليزيا ورغبة إيلون ماسك في القدوم إلى ماليزيا".

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ووافقت ماليزيا هذا العام على طلب من "تسلا" لتوريد سيارات كهربائية تعمل بالبطاريات إلى البلاد. وقالت وزارة التجارة إن "تسلا" ستفتح مكتبا وصالات عرض ومراكز خدمات في البلاد وستنشئ شبكة من محطات الشحن لسياراتها.

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وذكر أنور أن عمليات "تسلا" في ماليزيا ستبدأ هذا العام.

وأضاف أنه ناقش أيضا مع ماسك خدمة "ستارلينك" للاتصالات عبر الأقمار الصناعية التي أطلقها الملياردير الأميركي وتديرها شركته "سبيس إكس".

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