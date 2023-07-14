"أو.إم.في" النمساوية تعلن عن محادثات مع "أدنوك" لتأسيس شركة كيماويات مشتركة

أعلنت شركة "أو.إم.في" النمساوية اليوم الجمعة أنها ستدخل في مفاوضات مع شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" بشأن الجمع بين شركتي "بورياليس" و"بروج" وهما شركتان كبيرتان للكيماويات والبلاستيك في ظل وجود اهتمام من "أو.إم.في" و"أدنوك" بهما.

وأضافت أو.إم.في أن من المخطط أن تشكل الشركتان شركة مشتركة تملكانها مناصفة بينهما ومدرجة بالبورصة لتكون منطلقا لعمليات استحواذ بهدف النمو لتكوين شركة عالمية للبولي أوليفين لها وجود في أسواق رئيسية، وفق رويترز.

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يشار إلى أن شركة "بورياليس" التي تتخذ من فيينا مقراً لها، مملوكة بنسبة 75% لشركة OMV والباقي مملوك لأدنوك، كما أن شركة بروج المدرجة في سوق أبوظبي المالي، هي شراكة بين أدنوك وبورياليس، وتبلغ قيمتها السوقية حوالي 22 مليار دولار.