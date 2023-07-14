سوق أبوظبي
"أو.إم.في" النمساوية تعلن عن محادثات مع "أدنوك" لتأسيس شركة كيماويات مشتركة
من المخطط أن تشكل الشركتان شركة مشتركة
وضع القراءة
100% حجم الخط
أعلنت شركة "أو.إم.في" النمساوية اليوم الجمعة أنها ستدخل في مفاوضات مع شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" بشأن الجمع بين شركتي "بورياليس" و"بروج" وهما شركتان كبيرتان للكيماويات والبلاستيك في ظل وجود اهتمام من "أو.إم.في" و"أدنوك" بهما.
وأضافت أو.إم.في أن من المخطط أن تشكل الشركتان شركة مشتركة تملكانها مناصفة بينهما ومدرجة بالبورصة لتكون منطلقا لعمليات استحواذ بهدف النمو لتكوين شركة عالمية للبولي أوليفين لها وجود في أسواق رئيسية، وفق رويترز.
مادة اعلانية
يشار إلى أن شركة "بورياليس" التي تتخذ من فيينا مقراً لها، مملوكة بنسبة 75% لشركة OMV والباقي مملوك لأدنوك، كما أن شركة بروج المدرجة في سوق أبوظبي المالي، هي شراكة بين أدنوك وبورياليس، وتبلغ قيمتها السوقية حوالي 22 مليار دولار.
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
أرباح رابع أكبر بنك أميركي تقفز 57% في الربع الثاني من 2023ويلز فارجو يرفع توقعاته للدخل من الفوائد شركات
-
وول ستريت تفتح مرتفعة بفضل مكاسب قوية لأسهم البنوكمؤشر داو جونز الصناعي يرتفع عند الفتح 30.19 نقطة أسواق المال
-
"المركزي" الصيني يضخ 2.8 مليار دولار عبر عمليات إعادة الشراء العكسيةعبر شراء الأوراق المالية من البنوك التجارية اقتصاد
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية