"أكوا باور" توقع اتفاقيات بـ10.5 مليار ريال لتمويل مشروعي الشعيبة

أعلنت شركة أكوا باور عن توقيع اتفاقيات تمويل مع تحالف لمشروع الشعيبة 1 ومشروع الشعيبة 2 للطاقة الشمسية الكهروضوئية المستقلة بتكلفة استثمارية إجمالية 8.3 مليار ريال، ممولة من خلال ضخ لرأس المال وديون طويلة الأجل، حيث بلغت القيمة الإجمالية للتمويل 10.5 مليار ريال.

وأوضحت الشركة في بيان لها على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، أن الائتلاف يضم كلا من شركة "أكوا باور"، وشركة الكهرباء القابضة - "بديل"، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، وأرامكو السعودية، مشيرةً إلى أن ملكيتها تبلغ 35%.

مادة اعلانية

وقالت الشركة إن كل مشروع يتضمن عمليات التطوير والتصميم والهندسة والتمويل والمشتريات والبناء والتجهيز والاختبار والإكمال والملكية والتأمين والتشغيل والصيانة.

وأضافت أن التمويل الإجمالي للمشروع يتضمن تمويلا طويل الأجل بقيمة 6.1 مليار ريال، والذي يشتمل على تمويل يبلغ 1.7 مليار ريال مقدم من صندوق التنمية الوطني نيابة عن صندوق البنية التحتية الوطني (قيد التأسيس).

كما يشمل تمويل المشروع على 4.4 مليار ريال مقدم من تحالف تمويلي مكون من بنوك محلية وإقليمية ودولية (البنك السعودي الفرنسي، بنك أبوظبي الأول، بنك ميزوهو، بنك الرياض، البنك الأهلي السعودي، بنك ستاندر تشارترد، البنك السعودي للاستثمار).

وتابعت: "أن كلا من شركة بديل والبنك الأهلي السعودي يعتبران طرفين ذوي علاقة بأكوا باور وفق التعريف النظامي للأطراف ذوي العلاقة".