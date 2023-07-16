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سينومي سنترز
شعار شركة المراكز العربية "سينومي سنترز"
سوق السعودية

"سينومي سنترز" توصي بتوزيع 8.7% أرباحاً نقدية عن النصف الأول

تسوية 46.15 مليون ريال من أرصدة الذمم المدينة للأطراف ذات العلاقة في إطار توزيع الأرباح

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة المراكز العربية "سينومي سنترز" عن قرار مجلس إدارتها بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من العام المالي 2023.

وقالت في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن مجلس الإدارة قرر تسوية 46.15 مليون ريال من أرصدة الذمم المدينة من الأطراف ذات العلاقة في إطار توزيع الأرباح النقدية للمساهمين الرئيسيين.

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وأضافت أن إجمالي مبلغ توزيعات الأرباح 413.25 مليون ريال لعدد أسهم مستحقة للأرباح 475 مليون سهم.

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وتبلغ حصة السهم من التوزيع 0.87 ريال بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 8.7%.

وتكون أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم الاستحقاق بتاريخ 23 يوليو 2023م، والمسجلين لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

ويكون تاريخ التوزيع 13 أغسطس 2023.

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