"كير الدولية" توقع عقدين مع "السعودية لنقل الكهرباء" بـ166 مليون ريال

أعلنت شركة كير الدولية، اليوم الأحد، عن توقيع عقدين مع الشركة السعودية لنقل الكهرباء، بنحو 165.95 مليون ريال.

وقالت "كير الدولية" في بيان على "تداول السعودية"، إنها وقعت عقداً لتنفيذ مشروع تمديد كابلات أرضية جهد عالي، لربط محطة الحرم ضمن برنامج تعزيز المدن الكبرى بالمدينة المنورة، بقيمة إجمالية نحو 87.206 مليون ريال شاملة ضريبة القيمة المضافة.

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ووقعت شركة كير الدولية عقد مع الشركة السعودية لنقل الكهرباء لتنفيذ مشروع تمديد كابلات أرضية جهد عالي لربط محطة غرب طيبة ضمن برنامج تعزيز المدن الكبرى بالمدينة المنورة، بقيمة إجمالية نحو 78.745 مليون ريال شاملة قيمة الضريبة المضافة.

وتبلغ مدة العقدين 21 شهرا ميلاديا من تاريخ التوقيع، وسينعكس أثرهما المالي في النصف الثاني من 2023، وسنة 2024.