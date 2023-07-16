"كيمانول" توقع اتفاقية مع "الوطني للتنمية الصناعية" بهدف تعزيز مشاريعها التوسعية

وقعت شركة كيمائيات الميثانول "كيمانول"، مذكرة تفاهم مع المركز الوطني للتنمية الصناعية في السعودية، بهدف تعزيز مشاريع الشركة التوسعية وتحقيق أفضل سبل التعاون على الفرص الاستثمارية الصناعية في قطاع البتروكيماويات المتخصصة.

وقالت الشركة في بيان لها على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن المذكرة تتضمن إجراء دراسات الجدوى بهدف استكشاف الفرص الاستثمارية في توطين المواد الكيميائية المتخصصة، والمحفزات، بالإضافة إلى دعم مشاريع "كيمانول" التوسعية ومشاريعها القائمة.

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وذكرت أن خطط الشركة التوسعية في قطاع البتروكيماويات المتخصصة تستهدف توطين المنتجات والتقنيات المختلفة مما سيساهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأوضحت أنه لا يمكن تحديد الأثر المالي لهذه المذكرة، مضيفة أنه لا توجد أطراف ذات علاقة، وستعلن لاحقاً عن أي مستجدات أو تطورات حول هذه المذكرة.