اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
بورصة الكويت

أرباح "بنك بوبيان" تقفز 28% إلى 20.7 مليون دينار في الربع الثاني من 2023

البنك حقق نموا بأرباح النصف الأول بـ 25% إلى 41.3 مليون دينار

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قفزت أرباح بنك بوبيان في الربع الثاني من العام الحالي بنحو 28% ، مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، لتصل إلى 20.7 مليون دينار.

وتجاوزت الأرباح الفصلية متوسط توقعات المحللين البالغ 17 مليون دينار.

مادة اعلانية

وحقق البنك نموا بأرباح النصف الأول بـ 25% إلى 41.3 مليون دينار إثر زيادة الإيرادات التشغيلية والحصة السوقية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
بينها إتلاف الأقمار الصناعية.. مخاطر التوهج الشمسي المحتمل بينها إتلاف الأقمار الصناعية.. مخاطر التوهج الشمسي المحتمل
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط