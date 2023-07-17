بورصة الكويت
أرباح "بنك بوبيان" تقفز 28% إلى 20.7 مليون دينار في الربع الثاني من 2023
البنك حقق نموا بأرباح النصف الأول بـ 25% إلى 41.3 مليون دينار
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قفزت أرباح بنك بوبيان في الربع الثاني من العام الحالي بنحو 28% ، مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، لتصل إلى 20.7 مليون دينار.
وتجاوزت الأرباح الفصلية متوسط توقعات المحللين البالغ 17 مليون دينار.
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وحقق البنك نموا بأرباح النصف الأول بـ 25% إلى 41.3 مليون دينار إثر زيادة الإيرادات التشغيلية والحصة السوقية.
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