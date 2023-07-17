ارتفاع الأرباح الفصلية لبنك الكويت الوطني 16% إلى 460 مليون دولار

سجل صافي ربح بنك الكويت الوطني في الربع الثاني من العام الجاري، 141.144 مليون دينار (460.65 مليون دولار)، مقارنة مع 121.714 مليون دينار قبل عام، بارتفاع نسبته 16.4%.

وقال البنك في بيان لـ"بورصة الكويت"، اليوم الاثنين، إن ربحه الصافي في النصف الأول من العام الجاري بلغ 275.347 مليون دينار، ما يوازي 897 مليون دولار تقريبا مقارنة بمبلغ 237.826 مليون دينار في الفترة المقابلة من 2022.

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وعزى البنك ارتفاع أرباح النصف الأول إلى ارتفاع صافي إيرادات التشغيل التي قابلها جزئيا ارتفاع في مصروفات التشغيل ومخصص خسائر الائتمان وخسائر انخفاض القيمة وفقا لـ"رويترز".