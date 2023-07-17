الإمارات غولد تسعى لإعادتها إلى قائمة "معيار التسليم الجيد"

قالت مصفاة الإمارات غولد ومقرها دبي، وهي واحدة من أكبر مصافي الذهب في الشرق الأوسط اليوم الاثنين إنها تعمل على العودة إلى قائمة "معيار التسليم الجيد" المعني بإصدار شهادات تحدد معايير التوريد الجدير بالثقة.

وكان موقع حكومة الإمارات الإلكتروني قد ذكر يوم الجمعة أن الإمارات شطبت مصفاة الإمارات غولد، التي تعمل منذ 30 عاما، من قائمة "معيار التسليم الجيد" اعتبارا من السابع من يوليو/تموز.

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وقالت المصفاة في بيان "تعليق معيار الإمارات للتسليم الجيد مجرد تعليق مؤقت، والإدارة تعمل مع لجنة سبائك الإمارات لمعالجة مخاوفها وإعادة الاعتماد".

كما علقت رابطة سوق السبائك في لندن يوم الجمعة أيضا عضوية الشركات المرتبطة بالإمارات غولد حتى إشعار آخر "بناء على نتيجة فحص فني ناف للجهالة أجرته الرابطة في الآونة الأخيرة".

وقالت الإمارات غولد في البيان إن تعليق رابطة سوق السبائك في لندن كان مجرد رد فعل على تعليق الإمارات، وأضافت أن المصفاة تتبع بصرامة متطلبات الإجراءات المسؤولة لتوريد الذهب وقواعد وزارة الاقتصاد الإماراتية لمكافحة غسل الأموال.