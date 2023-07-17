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تكنولوجيا

النرويج تفرض غرامة 100 ألف دولار يوميا على "ميتا".. لهذا السبب

أكدت أنها ستفرض الغرامة كل يوم من الرابع من أغسطس وحتى الثالث من نوفمبر

أوسلو - رويترز
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قالت الهيئة التنظيمية لحماية البيانات في النرويج (داتايلسينت)، اليوم الاثنين، إنها ستغرم شركة "ميتا بلاتفورمز" المالكة لـ"فيسبوك" و"إنستغرام" مليون كرونة (100 ألف دولار) يوميا بسبب انتهاكات الخصوصية ما لم تتخذ إجراءات علاجية، في خطوة قد يكون لها تداعيات أوروبية أوسع.

وقالت الجهة التنظيمية النرويجية إنها ستفرض الغرامة كل يوم من الرابع من أغسطس/آب حتى الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني ما لم تتخذ "ميتا" إجراء.

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وأضافت أن "ميتا" لا يمكنها في النرويج جمع بيانات مثل مواقع المستخدمين واستخدامها لتوجيه الإعلانات إليهم في نموذج عمل شائع لدى شركات التكنولوجيا الكبرى.

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وقال توبياس جودين رئيس القسم الدولي لهيئة "داتايلسينت" لرويترز "من الواضح أن هذا غير قانوني لدرجة أنه يتعين علينا التدخل الآن وعلى الفور. ولا يمكننا الانتظار أكثر من ذلك".

وقالت "ميتا" إنها ستراجع قرار "داتايلسينت" وإنه لن يكون هناك تأثير على الفور على خدماتها.

وأحالت "داتايلسينت" تحركها إلى مجلس حماية البيانات الأوروبي، وإذا وافق المجلس فقد تصبح الغرامة دائمة ويوسع نطاق القرار في أوروبا.

والنرويج ليست عضوا في الاتحاد الأوروبي لكنها جزء من السوق الأوروبية الموحدة.

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