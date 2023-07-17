"أوكيو" العمانية توقع اتفاقيات تمويلية بـ1.2 مليار دولار
لدعم أنشطتها وتوفيرمتطلبات إعادة التمويل
وقعت شركة أوكيو لشبكات الغاز العمانية اتفاقيات تمويلية مع 16 بنكًا محليًّا وإقليميًّا بقيمة1.2 مليار دولار أميركي لدعم أنشطتها المؤسسية الحالية وستوفر متطلبات إعادة التمويل، حسبما أفادت وكالة الأنباء العمانية.
وفي مارس الماضي قال مصدران لوكالة "رويترز"، إن وحدة أنابيب الغاز التابعة لشركة أوكيو العمانية للطاقة المملوكة للدولة دعت بنوكا للاضطلاع بدور مديري الدفاتر لطرحها العام الأولي.
وقال المصدران، إن الوحدة المعروفة باسم "أوكيو لشبكات الغاز" تستعد لإجراء الطرح العام الأولي ربما في يونيو/حزيران.
وذكر أحدهما أن "أوكيو" قد تجمع أكثر من 500 مليون دولار من الطرح.
وذكر المصدران آنذاك أنه تم اختيار بنك أوف أميركا وبنك مسقط العام الماضي للاضطلاع بأدوار بارزة في الطرح.
وشركة أوكيو لشبكات الغاز هي المشغل الحصري لمنظومة نقل الغاز في سلطنة عمان وتعد مزود رئيسي للشركات والبنية التحتية الحرجة بالسلطنة.
وترجع نشأة شركة أوكيو لشبكات الغاز إلى مطلع القرن عندما قامت وزارة النفط والغاز العمانية وشركة نفط عمان بإنشاء شركة الغاز العمانية (OGC) في عام 2000،وفي عام 2019، اندمجت شركة الغاز العمانية مع شركة أخرى وأصبح اسمها "أوكيو"، وهي شركة طاقة مندمجة مملوكة بالكامل للحكومة العمانية ممثلة في جهاز الاستثمار العماني وفقا للموقع الإلكتروني للشركة.
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