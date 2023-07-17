"الطبية العربية العالمية" تعلن ترسية 3 أوامر شراء مع "نوبكو" مقابل 25.9 مليون ريال

أعلنت الشركة الطبية العربية العالمية القابضة، عن ترسية 3 أوامر شراء باسم شركة الفيصلية للأنظمة الطبية، إحدى الشركات التابعة والمملوكة 100% من قبل "طبية" وجميعها تابعة لعقد واحد (شراء وتوريد).

وذكرت الشركة في بيان لها على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إنه سيتم توقيع العقد لاحقا بقيمة 25.9 مليون ريال سعودي مع الشركة الوطنية للشراء الموحد (نوبكو) والخاص بالمنافسة رقم NPT0028/22.

مادة اعلانية

وقالت الشركة أن العقد ينص على توريد أجهزة طبية عامة وفقا لما ستنص عليه شروط العقد، فيما سيتم الإعلان عن تاريخ توقيع العقد لاحقا.