"العبيكان للزجاج" توقع مذكرة تفاهم لبحث الشراكة مع "الإسراء لتصنيع الألومنيوم"

وقعت شركة "العبيكان للزجاج" مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة مصنع الإسراء لتصنيع وسباكة الألومنيوم بهدف التعاون في تملك وتشغيل منشأة لسبك الألومنيوم وتصنيعه.

وقالت الشركة في بيان لـ" تداول السعودية" اليوم الاثنين، إن المذكرة وقعت بتاريخ 16 يوليو 2023 ومدتها 3 أشهر من تاريخ التوقيع قابلة للتجديد، ويتضمن موضوع المذكرة،مناقشة طرق الشراكة في المشروع المشترك لتملك وتشغيل منشأة لسبك الألومنيوم وتصنيعه، و إنتاج منتجات عالية الجودة ، ويقع المشروع في منطقة مدن الصناعية بالمدينة المنورة،في المملكة العربية السعودية.

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وذكرت أنه لا يمكن تحديد الأثر المالي في هذه المرحلة وسيتم الإعلان عن أي تطورات جوهرية في حينه.