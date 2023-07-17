"العرض المتقن" تؤسس شركة تابعة لتقديم خدمات الرسائل النصية القصيرة

أعلنت شركة العرض المتقن للخدمات التجارية "توبي" عن موافقة مجلس الإدارة على تأسيس شركة تابعة شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة، مملوكة للشركة بنسبة 100% برأسمال 100 ألف ريال سعودي تعمل في مجال خدمات الرسائل النصيّة القصيرة.

وقالت الشركة في بيان لها على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن ذلك يأتي بعد الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة من الجهات ذات العلاقة، ويأتي ذلك تماشياً مع توجه استراتيجية الشركة، وسيتم الإعلان عن أي تطورات بهذا الشأن في حينه.

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والشهر الماضي، وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة "العرض المتقن" علي تجزئة القيمة الاسمية للسهم من 10 ريالات للسهم إلى ريال واحد للسهم، دون تغيير في رأس المال.

وذكرت الشركة أنه بتجزئة القيمة الاسمية للسهم سيصبح عدد أسهم الشركة 150 مليون سهم بدلاً من 15 مليون سهم، مع التزام الشركة باستكمال ما يلزم من إجراءات ذات علاقة.

وبذلك يكون قرار التقسيم نافذا على جميع مساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية "إيداع" في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي تقرر فيها تقسيم الأسهم.